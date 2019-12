L'Audiència manté la llibertat pels tres condemnats pel cas de la fàbrica Vinyes que van comparèixer

L'Audiència de Barcelona manté la llibertat condicional per als tres condemnats pel cas d'abusos sexuals a una menor a la fàbrica Vinyes de Manresa. En canvi, tal i com ja va avançar el mateix tribunal la setmana passada, ha confirmat l'ordre de cerca i captura i ingrés immediat a presó per als dos processats que ni el dia 11 de desembre ni dimarts d'aquesta setmana no es van presentar davant el tribunal en la vista que havia de resoldre sobre la situació personal de tots cinc.

Per als tres condemnats que es van presentar davant el tribunal, la sala els manté les mesures de presentació periòdica en seu judicial, la prohibició d'anar a l'estranger i també la prohibició de comunicar-se i acostar-se a la víctima.

En les seves resolucions, a les quals ha tingut accés Regió7, l'Audiència de Barcelona argumenta que manté en llibertat aquests tres condemnats pel fet que la sentència està recorreguda, les seves defenses en demanen l'absolució, i que per tant no és ferma. Per la seva part, la fiscalia i l'acusació particular també han recorregut la sentència de l'Audiència i demanen que s'elevi la consideració dels fets a agressió sexual i no per abusos.

Dels cinc condemnats, tres ho han estat a 10 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals mentre que dos ho han estat a 12 anys per un delicte continuat d'abusos.