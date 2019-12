Les víctimes tenien entre 78 i 101 anys d'edat

? Ara per ara, la investigació ha identificat un total de sis víctimes de les presumptes estafes de l'exrector de Sant Vicenç de Casetllet David de Vargas. Una d'elles és la dona que va denunciar-lo i de la qual va obtenir 150.000 euros i diverses joies. A més d'ella, en la resolució judicial que ordena l'ingrés a la presó, el jutge cita de forma explícita quatre dones més de les quals De Vargas s'hauria aprofitat. Es tracta d'una senyora de 84 anys que ell mateix va ingressar en una residència i de la qual va obtenir 800.000 euros en efectiu, un pis a Barcelona i un a Càceres i diverses joies. Una altra, de 78 anys, li va deixar tots els estalvis, 50.000 euros per a «una necessitat» que De Vargas deia que tenia, però mai els hi va tornar. La dona també va entregar a la policia una arma de foc que De Vargas li hauria donat perquè la guardés. La tercera i quarta víctimes són dues germanes, una ja morta, que li van donar diners i un pis a Barcelona, a més d'autoritzar-lo a disposar de diners d'un compte amb 300.000 euros procedents d'una congregació religiosa. A elles cal afegir-hi la dona de Sant Vicenç que li va donar la casa on guardava nombroses peces ara localitzades.