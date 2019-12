Un ferit greu en l'incendi d'un habitatge de Sallent

Els Bombers de la Generalitat han evacuat un home en estat greu d'un incendi que aquest diumenge al migdia ha afectat un bloc de pisos del carrer del Cós de Sallent. Altres quatre persones han estat rescatades amb l'ajut d'una autoescala després que s'haguessin confinat a la part del darrere de l'edifici.



Segons els Bombers, el foc ha començat al segon pis del número 87 del carrer del Cós, en un immoble habitat per una mare i una filla. El ferit greu l'han trobat inconscient a la tercera planta, quan els bombers hi han accedit. Ha estat traslladat a l'hospital amb un helicòpter medicalitzat.



A través de Twitter, els Bombers també informen que l'incendi ha causat una fuita de gas. La companyia subministradora, però, ha especificat a Regió7 que no es tracta d'una fuita, si no que les flames han afectat el tub del gas i que s'ha tallat el servei per precaució.





8 dotacions de #bomberscat treballem en l'incendi d'un pis al carrer del Cós, 87, de Sallent. Amb l'autoescala hem rescatat 4 persones que s'havien confinat a la part del darrere de l'edifici. L'incendi ha causat una fuita de gas, que ja està del tot controlada pic.twitter.com/02N27E5Y6e — Bombers (@bomberscat) December 22, 2019