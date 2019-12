La 'Starliner' torna a la Terra després de l'intent fallit d'arribar a l'Estació Espacial Internacional

La nau 'Starliner' ha aterrat aquest diumenge a la base de White Sands, a Nou Mèxic, als Estats Units, després d'un intent fallit d'arribar a l'Estació Espacial Internacional (EEI) en el seu primer vol de prova no tripulat. La 'Starliner' té capacitat per transportar set astronautes.



"És la primera vegada que una càpsula de fabricació nord-americana i grandària humana ha aterrat a terra", ha destacat el compte de Twitter de l'Agència Espacial dels Estats Units, la NASA, que ha dit que ha estat un "aterratge en la diana".





Today, @BoeingSpace's #Starliner spacecraft safely returned to Earth with a bullseye landing. Although the spacecraft didn't reach its intended orbit and dock to the @Space_Station, it did complete many test objectives for our @Commercial_Crew program: https://t.co/1jWkMI5oA6 pic.twitter.com/SEm2iKUviR