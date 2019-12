Els Bombers de la Catalunya Central reben 50 alertes relacionades amb les fortes ventades

Els Bombers van rebre 50 trucades de les comarques de la Catalunya Central per alertar d'incidiències relacionades amb les fortes ventades d'ahir. L'Anoia va ser una de les comarques més afectades i els equip d'Emergències van fer sortides al Bruc, Cabrera d'Anoia, Igualada, Capellades, Jorba, Piera i Vilanova del Camí.



La majoria d'aquestes trucades i incidències es van concentrar ahir a la matinada, coincidint amb les ratxes de fort vent, i al matí. El vent va provocar diferents talls en la circulació ferroviària per la caiguda d'arbres a la via fèrria. Una de les vies afectades va ser l'R4, la que arriba fins a Manresa, per una incidència a Vacarisses. En el conjunt de Catalunya hi va haver 939 avisos, la majoria per caiguda d'arbres i de branques, però també de decoracions de Nadal, de fanals, tendals, vidres i antenes.