Detenen un home que venia joies d'or robades en domicilis de Manresa

Detenen un veí de l'Hospitalet de Llobregat per vendre joies que havien estat robades en domicilis de Manresa. La detenció es va produir durant una inspecció dels Mossos d'Esquadra en establiments de compravenda de l'Hospitalet. En un dels locals van localitzar un conjunt de joies sense la documentació acreditativa de la seva procedència.



Davant d'aquest fet, es van intervenir totes les joies, amb un pes total de 1.036,17 grams i amb un valor d'uns 30.000 euros, i es va obrir una investigació per esbrinar-ne l'origen.



Durant la fase d'investigació es va constatar que les joies intervingudes havien estat sostretes, a més de Manresa, de domicilis de Vilassar de Mar i Barcelona. Per aquest motiu, es va detenir el propietari de l'establiment, que també té dos locals més, a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, quan es va comprovar que aprofitava l'activitat comercial dels seus establiments per adquirir béns provinents d'il·lícits penals, amb un específic ànim de lucre i enriquiment propi. La investigació continua oberta per tal de comprovar si el detingut pot tenir més joies sostretes. El detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs. Al detingut, de 47 anys, se li imputa un delicte de receptació.