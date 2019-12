Un espectacular incendi a l'interior d'un habitatge de Sallent deixa un ferit greu

Un incendi aparatós d'habitatge a Sallent ahir al matí va deixar un ferit greu i quatre de lleus per inhalació de fum. Les flames, molt virulentes, van malmetre totalment l'estructura de l'edifici, i els Bombers, fins i tot, van haver d'apuntalar-lo davant el perill que alguna biga cedís. Els veïns del bloc no poden tornar als seus pisos i aniran a casa de familiars.

El foc va començar a 3/4 d'11 en el segon pis del bloc número 87 del carrer del Cós. El fum i les flames, ben visibles des del carrer, van crear alarma entre els veïns d'altres blocs propers i els que hi passejaven. I és que ben a prop, a la plaça de Catalunya, era dia de mercat, i en aquesta zona del poble hi havia molts vianants a l'hora que es va declarar l'incendi.

Veïns del bloc del davant explicaven a aquest diari com una de les dues dones que viu en el segon pis va cridar «foc a l'habitació!», i tot seguit van veure com ràpidament es propagaven les flames, que eren tan altes que arribaven al balcó del tercer pis. A més, l'incendi va provocar una gran columna de fum visible des de tota la població.

En el segon pis vivien una mare i una filla, ja grans, que davant la impossibilitat de sortir del bloc es van refugiar al balcó que hi ha a l'altre extrem del pis. El veí del quart també va fer el mateix. Els Bombers, que s'hi van desplaçar amb vuit dotacions, els van rescatar amb autoescala i van trobar inconscient, per haver inhalat fum, el veí del tercer pis, que va ser traslladat amb un helicòtper del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

«Hem vist que els veïns del quart i del segon eren al balcó del cantó oposat on hi ha l'incendi, però no hi havia rastre de l'inquilí del tercer. Ens hem adonat que alguna cosa li havia passat», explicava a Regió7 Francisco García, que viu en un pis des d'on es veu la façana on s'han refugiat els veïns.

El primer pis no està habitat, i és propietat del responsable del bar que hi ha en el mateix bloc. Ell mateix ha desallotjat l'establiment quan ha vist les flames i s'ha apropat amb un extintor al lloc del foc, però les flames eren massa grans. Ell i els veïns del segon i el quart pis van ser evacuats a l'Hospital Joan de Déu de Manresa amb ambulància per passar una inspecció mèdica, després d'haver inhalat fum.

Encara no se saben les causes de l'incendi, però les primeres hipòtesis apuntaven que l'origen podria ser el descuit d'alguna de les inquilines del pis on ha començat. La Policia Local de Sallent, juntament amb la de Santpedor i Sant Fruitós, van participar en l'operatiu.

L'edifici ha quedat tan malmès que els Bombers han prohibit als veïns entrar-hi. L'Ajuntament de Sallent preveu tenir aquest matí un primer informe de l'arquitecte municipal sobre l'estat de l'edifici. Ahir al vespre, els pisos del carrer del Cós del cantó on hi ha l'edifici afectat no tenien subministrament d'aigua ni de llum.