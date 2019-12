Rescaten un excursionista lesionat a Olesa de Montserrat

Els Bombers van rescatar ahir a mig matí un excursionista que es va fer un esquinç al turmell a Montserrat i no va poder continuar la ruta. L'home, veí de Sant Joan Despí, es va lesionar en la zona de la muntanya que forma part d'Olesa, a prop de l'ermita de Sant Salvador de les Espases. L'helicòpter del grup de rescat de muntanya no s'hi va poder desplaçar a causa de les fortes ventades d'ahir i els Bombers van haver de fer el rescat per terra, a peu. Van traslladar el lesionat en llitera fins on hi havia l'ambulància del SEM, a la urbanització Can Serra de Vacarisses, i va ser evacuat a la Mútua de Terrassa.