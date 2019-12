Els veïns desallotjats per l'incendi a un bloc de Sallent segueixen sense poder tornar a casa

Les quatre persones desallotjades per l'incendi de diumenge en un bloc del carrer del Cós de Sallent hauran de seguir vivint a casa de familiars. L'alcalde de la població, Oriol Ribalta, ha explicat que no hi ha risc que l'edifici caigui a terra, però es mantindrà precintat i els veïns no podran tornar a casa fins que les asseguradores es facin càrrec del sinistre. D'altra banda, el foc que va començar diumenge a la segona planta del bloc va provocar que un cinquè veí fos evacuat en estat greu. A hores d'ara, tot i que segueix ingressat a l'hospital, el seu diagnòstic és estable.

El foc va destruir totalment el pis de la planta dos, es va estendre pel pati de llums, i va acabar afectant també les habitacions dels pisos de les plantes tres i quatre, així com un bar de la planta baixa.

El foc va començar a tres quarts d'una del migdia per causes que encara es desconeixen i es va donar per extingit a un quart de sis de la tarda. Els Bombers hi van destinar vuit dotacions i una autoescala amb què es va rescatar els veïns.