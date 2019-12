Detinguts dos homes i una dona per robar a gent gran quan sortien del banc a Esparreguera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de desembre a l'Hospitalet de Llobregat dos homes i una dona, d'entre 39 i 62 anys i veïns de Cornellà de Llobregat, per dos robatoris a gent gran quan sortien del banc. La investigació es va iniciar el passat mes de maig quan els investigadors van tenir coneixement d'un furt a una persona d'edat avançada a Esparraguera. L'autora dels fets havia seguit la víctima des del banc on havia retirat diners fins al seu domicili, on, amb una excusa, els hi va robar. Quan gràcies a les investigacions van poder identificar l'autora del furt, la van localitzar-la en un municipi del Baix Llobregat acompanyada de dues persones més. El seu seguiment va dur els investigadors fins l'Hospitalet, on els tres detinguts van robar els 1.000 euros que una dona gran amb mobilitat reduïda havia tret del banc.

Els arrestats, amb 51 antecedents policials i especialistes en els furts coneguts com a 'cogoters', van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Modus operandi



Un membre del grup busca per la zona d'entitats bancàries de qualsevol població del territori a la possible víctima, la majoria de vegades persones grans, amb mobilitat reduïda, i una vegada localitzada, la segueix fins a l'entitat bancària on comprova el reintegrament que fa en efectiu. El lladre avisa als altres membres del grup que fan el seguiment posterior quan surt de l'entitat bancària fins al seu domicili, on aprofiten qualsevol excusa per accedir al portal i acompanyar a la víctima fins a l'ascensor, on entren amb la víctima. Un d'ells distreu a la víctima mentre que l'altre realitza el furt.