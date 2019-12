Expedienten per racisme un Pans & Company de Girona per la denúncia viral d'un manresà

La Generalitat ha obert un expedient sancionador a un bar Pans & Company de l'estació de l'AVE de Girona per negar-se a servir a dos joves pel seu origen. Ho ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, que ha condemnat els fets amb el següent missatge a les xarxes socials: "Intolerable! De no atendre un client pel seu origen se'n diu racisme". El cas ha sortit a la llum després que l'Espai Antiracista Girona-Salt pengés un vídeo a les xarxes socials on es veu com una cambrera de l'establiment es nega a servir-los un cafè a uns joves d'ascendència marroquina, un dels quals afirma que és de Manresa. La treballadora diu que ho fa complint les ordres del seu cap de no servir a algunes persones que no tenen permesa l'entrada al local.





Des de l'Espai Antiracista remarquen que "no és un fet aïllat" i que un cas com aquest de discriminació racista "no es pot normalitzar". Segons la plataforma, tres joves d'origen marroquí van anar ahir dilluns a les set de la tarda a l'establiment de l'estació de l'AVE a Girona on van demanar un cafè. "La treballadora es va negar a servir-los perquè tenia ordres del propietari de no servir a un perfil de gent", han explicat. En el vídeo que han penjat a les xarxes socials, la cambrera explica que compleix ordres del seu cap de no servir a persones que tenen vetada l'entrada. A continuació,Els joves van marxar de l'establiment i van posar-se en contacte amb membres de l'Espai Antiracista per exposar-los els fets. Pels volts de les vuit alguns representants van anar a parlar amb la treballadora sobre el que havia ocorregut i a demanar-li el full de reclamacions de l'establiment per denunciar uns fets "molt greus" de racisme. Segons la plataforma, la dona s'hi va negar i ells van respondre-li que no marxarien fins que els ho donés. També van dir-li que estaven disposats a fer una concentració davant del local per denunciar-ho. Al cap d'una hora i després de trucar el seu cap, la treballadora els va lliurar el full de reclamacions.Des de l'Espai Antiracista també lamenten que cap patrulla policial es desplacés fins al lloc malgrat haver-ho demanat. D'altra banda, també denuncien que a la ciutat de Girona han documentat altres casos de racisme. Concretament, locals d'oci que no deixen entrar clients pel seu origen. "Això s'ha normalitzat i és molt greu", conclouen des de l'Espai Antiracista.L'ACN ha intentat posar-se en contacte amb l'establiment però no ha estat possible.