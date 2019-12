Tres detencions més, dues de reincidents, pels robatoris de nit a botigues de Manresa

La Policia Local de Manresa i els Mossos d'Esquadra van fer tres detencions més, dilluns a la matinada, relacionades amb els robatoris nocturns que les últimes setmanes s'estan cometent en comerços del centre de Manresa.

En concret, la Policia Local de Manresa, va fer dues detencions mentre que els Mossos d'Esquadra en van realitzar una altra.

L'arrestat pels Mossos d'Esquadra és un jove de 18 anys que en les últimes tres setmanes ja ha estat detingut tres vegades per la seva presumpta relació amb els robatoris d'aquestes últimes setmanes a la capital del Bages, segons han explicat fonts del mateix cos policial. Aquesta detenció es va portar a terme a la carretera de Vic després que els Mossos fossin alertats que hi havia un individu que estava forçant la porta d'un establiment. Quan van arribar al lloc dels fets, hi van trobar el jove, que va acabar detingut per un robatori en grau de temptativa.

Per la seva banda, la Policia Local va portar a terme dues detencions la mateixa matinada de dilluns. En concret, la Policia Local va detenir dos joves, un de 18 anys i un altre de 16, veïns de Manresa i de Sant Cugat del Vallès. En el cas del major d'edat és el primer cop que l'arresten en relació amb els robatoris de Manresa, mentre que el menor ja ho ha estat més d'una vegada en les últimes setmanes, tot i que les fonts consultades no han concretat quantes.

En aquests dos últims casos, la Policia Local va fer les detencions després que una patrulla de la Policia Local que circulava per la car-retera de Vic va ser alertada per una persona que havia vist dos joves que intentaven obrir les portes de diferents establiments de la zona. Els agents van alertar la resta de patrulles i es va iniciar la recerca. Poc després, una altra patrulla va rebre l'avís d'una altra persona, que havia sentit un fort soroll al carrer Guimerà i a continuació va disparar-se una alarma. Tot seguit van veure dos joves que corrien en direcció a la carretera de Vic.

Una patrulla de les que feien recerca va detectar un establiment a la carretera de Vic, a prop de la Muralla, amb la persiana metàl·lica mig apujada i, en acostar-s'hi, dos joves, que coincidien amb les descripcions facilitades, que van sortir corrent de l'interior de l'establiment i fugint per la plaça Porxada, seguits de prop pels agents que els havien vist, que van avisar la resta de patrulles i els van detenir quan arribaven al carrer Guimerà. A un se li van comissar dos rellotges, dels quals s'investiga la procedència, i un ganivet de grans dimensions.

Dimecres passat, comerciants del carrer Urgell van alertar que estaven patint una onada de robatoris als comerços de lladres que actuaven sempre de nit. Dijous, Mossos d'Esquadra i Policia Local anunciaven que des del 5 de desembre havien fet 10 detencions relacionades amb l'onada de robatoris nocturns en comerços que aquestes últimes setmanes s'està produint en comerços del centre de Manresa. D'aquells 10 detinguts, quatre ja ho havien estat més d'una vergada des del 5 de desembre passat.