Un any de presó per a dos joves que van atracar un noi a la Festa Major de Sant Joan

Els jutjats de Manresa, on s'ha dictat sentència

Els jutjats de Manresa, on s'ha dictat sentència arxiu/oscar bayona

Els dos joves acusats d'atracar un noi la nit de la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada del 2018 han acceptat una pena de presó d'un any cadascun d'ells. Els dos condemnats són Mohamed R., de 25 anys, i Otmane E., de 24, tots dos de nacionalitat marroquina i que ja tenien antecedents penals.

Segons consta en la sentència, el 23 de juny del 2018 els dos acusats, de comú acord, es van apropar a la víctima, al carrer Sant Martí de Sant Joan de Vilatorrada, i mentre un d'ells l'agafava pel coll i el colpejava l'altre va aprofitar la situació per robar-li la cartera i el telèfon mòbil, tot provocant-li diverses lesions, per les quals la víctima no ha reclamat.

Per al primer condemnat, Mohamed R., el jutge ha decretat la suspensió de la pena de presó amb la condició que no delinqueixi durant en període de dos anys. Per a l'altre acusat, segons recull la sentència, la pena de presó «no es pot suspendre de cap manera», de forma que el sentenciat haurà d'entrar a la presó.

Els dos joves ara declarats culpables van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra la mateixa nit dels fets a la carretera de Lemmerz un cop els lladres ja eren a Manresa, fora del terme de Sant Joan de Vilatorrada.

Durant l'operatiu, els agents van observar com els ocupants d'un vehicle feien moviments bruscos, com si tinguessin pressa per amagar alguna cosa. L'acció va aixecar les sospites dels Mossos d'Esquadra, que van aturar el turisme i en van identificar els cinc ocupants.

Seguidament, van escorcollar l'habitacle i, al seient de darrere, van localitzar documents personals d'una persona que no era al cotxe, i sota el seient del copilot, un telèfon mòbil.

Simultàniament, la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada va alertar que estaven atenent un jove que acabava de ser víctima d'un robatori violent a la festa major del municipi. Els Mossos van comprovar que els objectes sospitosos localitzats al vehicle eren de la víctima de Sant Joan i van detenir dos dels ocupants per la seva relació amb el robatori.