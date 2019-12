Detingut per robar en tres cotxes a Manresa

La Policia Local ha detingut la matinada d'aquest divendres un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en un vehicle. A quarts de quatre de la matinada, la Policia Local va rebre l'avís d'un veí que informava que a l'avinguda Francesc Macià hi havia uns joves que es miraven, de forma sospitosa, l'interior del cotxes que hi havia aparcats. Quan diverses patrulles van arribar a la zona van veure com un jove llençava un objecte a terra i fugia ràpidament. Els agents, però, el van seguir i el va detenir ràpidament. En adreçar-se al punt on havien vist el noi a llençar un objecte hi van trobar un tornavís, tres vehicles amb els vidres trencats i diversos objectes que se suposa que hi havia a l'interior dels vehicles.

El detingut, un jove de 17 anys, constava com a escapolit d'un centre de menors de Tarragona.