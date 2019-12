Estafen a botiguers fent-los creure que els instal·laran càmeres de seguretat

Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa que pot haver afectat comerciants d'arreu de Catalunya consistent en la trucada de falsos directors de franquícies que indueixen els responsables dels establiments de la marca a instal·lar càmeres de videovigilància inexistents. Segons fonts policials, els presumptes estafadors fan creure que el material està a punt per ser lliurat però abans cal pagar-lo de forma immediata. La policia ha rebut una quarantena de denúncies i no descarta que hi hagi més afectats, i sospita que actuen des del continent americà. Abans de fer la trucada a les víctimes, s'informen dels responsables dels establiments i fan servir els noms de les víctimes per donar més naturalitat a l'engany. Un cop s'ha fet el primer pagament, pressionen els comerciants perquè facin més ingressos perquè l'import està incomplert i sota l'amenaça que l'empresa pot rebre sancions si s'endarrereixen en el pagament.