Retiren la sedació al veí que va resultar ferit greu en l'incendi de Sallent

L'home que va resultar ferit greu per inhalació de fum en l'incendi que va tenir lloc diumenge passat a Sallent ja està ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons han explicat fonts familiars, i li han retirat la sedació. José Rodríguez, de 53 anys d'edat, va ser traslladat en un helicòpter a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Dimarts al vespre ja va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Segons han explicat les mateixes fonts, aquest dijous l'equip mèdic va decidir retirar-li la sedació i ara estan en espera de com evoluciona.

Rodríguez és una persona molt coneguda a Sallent, ja que des de fa molts anys és venedor de cupons de l'ONCE a la plaça de la Pau del municipi. De fet, en aquest sentit, la família de l'home es mostrava ahir molt sorpresa i agraïda per l'interès i el suport que han rebut per part dels veïns al llarg d'aquests dies.

L'incendi que va provocar les ferides a Rodríguez es va originar diumenge passat al segon pis del número 87 del carrer del Cós de Sallent i ràpidament es va escampar per la resta de l'immoble, de manera que va destruir el segon pis i va afectar també el tercer i el quart. Arran del foc també van resultar ferides quatre persones, a més de Rodríguez.

El foc es va allargar durant hores i no es va donar per extingit fins poc abans de les sis de la tarda, i en la seva extinció hi van participar un total de vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més d'un cotxe escala amb el qual es va evacuar les persones ferides.

Ara per ara els veïns que vivien al bloc no saben quan podran tornar a casa seva i l'edifici, als baixos del qual hi ha un bar que és del mateix propietari del primer pis, ha estat precintat. Tots estan en espera que les asseguradores se'n facin càrrec.