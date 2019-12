La Generalitat publica una guia sobre allaus i seguretat a la muntanya

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dependent del departament de Territori i Sostenibilitat, ha editat un díptic sobre les allaus i consells de seguretat a la muntanya. Tot i que cada any és molt diferent, se'n registren entre 250 i 300 per temporada, amb una mitjana d'un o dos morts per any. A més a més, segons assenyalen des de l'Institut Cartogràfic, quan hi ha víctimes, en més d'un 70% dels casos la persona involucrada és qui ha provocat l'allau. A Catalunya hi ha uns 1.300 quilòmetres quadrats de terreny de risc.

Les allaus poden ser de dimensions variables i, a més de l'existència de neu, hi ha diversos factors que influeixen en el risc que es produeixin. El desplegable editat per l'Institut Cartogràfic està disponible en els cinc idiomes oficials dels Pirineus: català, castellà, francès, eusquera i aranès, i té la voluntat de conscienciar del risc d'allaus, inherent a la muntanya durant l'hivern, i de millorar la seguretat davant d'aquest fenomen.