Tres joves més detinguts a Manresa per robatoris durant la matinada

La Policia Local va fer dues noves detencions aquest dijous, dia de Sant Esteve, relacionades amb l'onada de robatoris nocturns que des de final del mes de novembre està afectant comerços del centre de Manresa, segons han informat fonts del cos policial.

Un dels arrestats és un veí de Manresa de 20 anys, i l'altre és un menor de 16 anys d'edat, i que ja havia estat detingut dilluns d'aquesta mateixa setmana, de manera que només sortir en llibertat, presumptament, ha tornat a robar.

En aquesta última ocasió, les detencions s'han fet al carrer del Cós de la capital del Bages. Cap a quarts de set del matí, la Policia Local va ser alertada que dos joves estaven forçant la persiana metàl·lica d'un establiment.

Arran de l'avís, diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc dels fets i van enxampar els presumptes lladres just quan estaven fugint del lloc dels fets, i van ser detinguts a prop de la botiga.

Des de final de novembre els botiguers del centre de Manresa han denunciat que estan patint una onada de robatoris i intents de robatoris nocturns. Arran dels fets, tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra ja han fet una quinzena de detencions, però els lladres, la majoria reincidents, continuen actuant un cop el jutge els torna a deixar en llibertat.

Fins ara hi ha hagut robatoris i intents de robatori a tot tipus d'establiments del centre: farmàcies, de moda, de restauració, forns de pa i d'art, entre d'altres.



Detingut per robar en tres cotxes

D'altra banda, la Policia Local de Manresa va detenir la matinada d'ahir, divendres, un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en vehicle, segons han explicat també fonts policials.

Cap a quarts de quatre de la matinada, la Policia Local de Manresa va rebre l'avís d'un veí que informava que a l'avinguda Francesc Macià de la ciutat hi havia uns joves que miraven, de forma sospitosa, l'interior dels cotxes que hi havia aparcats. Quan diverses patrulles del cos policial van arribar a la zona, van veure com un jove llençava un objecte a terra i fugia ràpidament del lloc on era. Els agents, però, el van perseguir i el van detenir ràpidament.

En adreçar-se al punt on havien vist el noi llençant un objecte a ter-ra, els agents policials hi van trobar un tornavís, tres vehicles amb els vidres trencats i diversos objectes que se suposa que haurien estat sostrets de l'interior dels vehicles afectats.

El detingut per aquests fets és un jove de 17 anys d'edat que constava com a fugit d'un centre de menors de Tarragona.