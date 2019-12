Els Bombers han de socórrer un grup de 6 persones a Sant Llorenç de Morunys

Un grup de persones que feia una excursió al terme de Sant Llorenç de Morunys, a la comarca del Solsonès, va necessitar l'ajuda dels Bombers per poder avançar. L'avís es va donar quan faltaven pocs minuts per a 2/4 de 8 del vespre de dissabte.

El grup es trobava a la zona de la Bauma Roja, a Vilamala, i no podien avançar del lloc on havien anat a parar perquè hi havia un penya-segat i el terra relliscava. Els Bombers van activar el GRAE i una dotació terrestre des de Sant Llorenç de Morunys, que va poder arribar a peu fins al lloc on estava el grup, amb el qual es van comunicar en tot moment, i trobar una ruta alternativa sense necessitat de fer servir l'helicòpter.

Els excursionistes van ser conduïts fins a l'Hostal de Vent, on tenien els seus cotxes aparcats i van poder tornar cap a casa sans i estalvis.