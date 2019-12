Una persona queda atrapada per les cames sota un tractor petit, a Berga

Una persona ha quedat atrapada per les cames sota un tractor petit, a Berga, a la zona de la Serra de la Petita. Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 12 del migdia d'aquest diumenge i hi han enviat l'helicòpter del GRAE i dues dotacions terrestres.

L'helicòpter no ha pogut arribar on estava la persona ferida per la boira, però sí que ho han fet els vehicles, que l'han pogut traslladar a l'Hospital Sant Bernabé de la capital berguedana.