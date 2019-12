Tres detinguts per un robatori amb força al carrer Jaume I de Manresa

La Policia Local de Manresa van detenir la nit de divendres a dissabte tres joves, un d'ells menor d'edat, acusats de robar amb força en un establiment comercial del carrer Jaume I. Es tracta de delinqüents reincidents vinculats a altres fets similars produïts durant les darreres setmanes a la capital del Bages.

La sala del 092 va rebre a 3/4 de 12 de la nit de divendres una trucada d'un ciutadà alertant que hi havia un grup de joves intentant forçar la porta de la botiga Be Basic Home. Diverses patrulles de la Policia Local es van desplaçar fins al lloc dels fets i en arribar van enxampar un nou a la porta de l'esmentat comerç. Aquest va fugir cap a la plaça Clavé, però a dins, els agents van descobrir que hi havia altres tres joves amagats. Segons la policia, havien forçat la caixa registradora de l'establiment.

Els agents van detenir els tres joves, que varen ser portats per protocol a l'hospital de Sant Joan de Deu i posteriorment retinguts a la comissaria.