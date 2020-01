Cremen xemeneies al Moianès i l'Anoia i una pila de cotxes a Navarcles, i un conductor s'equivoca de marxa

Els Bombers de la Generalitat han treballat la passada nit en l'incendi d'una xemeneia que ha acabat afectant la coberta d'una casa unifamiliar de dues plantes al carrer del Pol, 34, de Collsuspina, al Moianès. També hi ha hagut un cas igual a l'Anoia, a la Torre de Claramunt, a Pinedes d'Armengol. En general, ha estat una nit i matinada força tranquil·la, segons la informació aportada pels Bombers.



A Collsuspina, l'avís ha arribat a les 23.18 h de dimarts i va fer activar sis dotacions dels Bombers. El foc, que havia començat al conducte de la xemeneia, es va estendre a la coberta de la construcció, feta de fusta i que també va cremar. Les flames van afectar també tres estances sota coberta; una habitació, un lavabo i les golfes. Va quedar totalment extingit a les 00.39 h. Una persona va ser atesa perquè havia inhalat fum, però se li va donar l'alta in situ.



En el cas de la Torre de Claramunt, s'ha produït al carrer de Francesc Macià, 334. L'avís s'ha donat a la 1 i 25 minuts de la matinada i hi han intervingut dos vehicles.

Crema una pila de vehicles en un solar de Navarcles

A Navarcles, els Bombers han estat alertats a les 06.54 h d'aquest matí de dimecres per. Hi han treballat amb dues dotacions, que han extingit totalment el foc a les 07.51 h. Cap persona no ha resultat ferida com a conseqüència de l'incendi., el conductor d'un cotxe que sortia d'un aparcamenti ha malmès el vehicle a resultes del cop. No hi ha ferit. Els fets han tingut lloc a les 7 i 20 del matí.

A Esparreguera, a mitjanit, ha cremat el tendall d'un balcó del segon pis al carrer de Lluís Auget, 43. Hi han anat tres vehicles del Bombers però quan hi han arribat els veïns ja l'havien apagat. De totes maneres, els Bombers han desplegat l'autoescala per revisar que no hi hagués cap perill.

A Alp, a la carretera GI-400 ha volcat un cotxe elèctric a 2/4 de 4 de la matinada on anaven tres persones que han resultat il·leses i que han estat traslladades a l'Hospital de Puigcerdà. Una noia de 38 anys, una senyora de 80 i una tercera persona amb Síndrome de Down. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 14 i hi ha anat un vehicle dels Bombers.

A la comarca del Bages, a Gaià, ahir dimarts a la tarda, dos vehicles dels Bombers van intervenir durant dues hores per apagar tres piles de branques i restes vegetals que havien començat a cremar a les 3 de la tarda a Galera.

A Santpedor, a 2/4 de 7 de la tarda, es va cremar un cotxe que estava aparcat en un pàrquing exterior de terra. Un Mercedes. Va quedar cremada tota la part del darrere. Hi va treballar un vehicle dels Bombers.