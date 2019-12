Detingut un veí de Manresa per agredir la seva parella i resistir-se a la policia

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir ahir a la matinada un home de 54 anys al barri de la Carretera de Santpedor per agredir la seva parella i resistir-se quan la policia el volia arrestar. Per aquests fets, imputen al veí un presumpte delicte de maltractament dins l'àmbit de la llar. A quarts d'una de la matinada una persona va trucar al 112 per informar que una dona hauria estat agredida.

Arran de la trucada, la Policia Local va enviar, a la direcció que l'alertant havia facilitat, diverses unitats. Un cop els agents hi van arribar, van veure a l'escala interior d'una finca una noia, veïna de Manresa i de 25 anys d'edat, que manifestava haver estat agredida per la seva parella, que era en un domicili del mateix bloc de pisos.

Els agents de policia van anar al domicili de la parella i van parlar amb l'home. El presumpte agressor va manifestar a la policia que ell manava a casa seva i que allà es feia el que ell deia.

Les unitats desplaçades van procedir a arrestar l'home, però es va resistir a la detenció i, finalment, va haver de ser reduït i detingut a la força.