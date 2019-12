Divuit arrestos en un mes per l'onada de robatoris a comerços de Manresa

Comerciants del carrer d'Urgell, un dels llocs on hi ha hagut robatoris en les darreres setmanes

El degoteig de robatoris als comerços del centre de Manresa de moment no s'atura malgrat les detencions policials. La Policial Local i els Mossos d'Esquadra han fet públic, fins ara, 18 arrestos el mes de desembre de joves que han entrat a establiments comercials de la ciutat. Com a mínim tres dels que han enxampat els agents són reincidents i estaven vinculats a altres robatoris de les darreres setmanes.

Davant l'alarma que està provocant aquest grup de delinqüents, els Mossos i la Policia Local han incrementat la vigilància als carrers del centre durant la nit, que és quan els lladres entren a establiments comercials. Han entrat a robar, sobretot, al passeig Pere III, carrer del Born, carretera de Cardona i plaça Valldaura. Responsables de la Policia Local de Manresa expliquen que no es tracta d'un grup organitzat i que, tot i que hi ha joves que es coneixen entre ells, n'hi ha que no.

La policia assegura que, per la tipologia de delictes, un cop passen a disposició judicial, els deixen en llibertat i, alguns, tornen a cometre robatoris. Els responsables del cossos de seguretat asseguren estar en contacte amb els representants dels comerciants dels carrers on n'hi ha hagut més i que els han donat consells per evitar que entrin a les botigues, com instal·lar alarmes i reforçar les portes dels establiments.

Un dels trets que més criden l'atenció dels individus que estan protagonitzant l'onada de robatoris és que són molt joves. Alguns, fins i tot, tenen menys de 18 anys. En la darrera setmana, la policia ha fet vuit detencions, set de les quals estan vinculades als robatoris a comerços de la ciutat. En un cas, la detenció va ser per sostracció d'objectes de l'interior de vehicles que estaven estacionats.

Alguns dels detinguts no tenen un domicili fix i n'hi ha que el tenen en ciutats de la zona metropolitana. Els responsables de la Policia Local asseguren que en les detencions està resultant clau la col·laboració ciutadana, amb alertes de veïns quan veuen que algú entra a establiments comercials. Els robatoris estan generant alarma, tot i que la policia destaca que fins ara no han anat acompanyats de cap agressió contra veïns o treballadors dels establiments. De fet, fins ara els robatoris han tingut lloc quan no hi havia ningú a la botiga.