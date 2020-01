Pugen un 142% les detencions la nit de Cap d'Any, sobretot per robatoris i furts a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han fet aquesta nit de Cap d'Any un total de 46 detencions, un 142% més que l'any passat, sobretot per una vintena d'arrestos a Barcelona relacionats amb robatoris i furts. Sis detencions més han estat per delictes de violència domèstica. Pel que fa a les carreteres, hi ha hagut 16 accidents amb ferits lleus i s'han fet 948 controls d'alcoholèmia, un 21% més que l'any passat, dels quals 85, un 8,9%, han donat positiu, un 2,2% més que el 2018. D'aquests, 69 han estat positius administratius i 16 han estat penals.

En la roda de premsa de balanç de Cap d'Any, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat la nit de "tranquil·la", sense cap incident rellevant. No obstant això, s'ha passat de 19 a 46 detencions, més del doble. 20 d'aquestes detencions, el 43% del total, han estat per furts i robatoris, la immensa majoria a la ciutat de Barcelona. Buch i el comissari de guàrdia dels Mossos Xavier Monclús han explicat que això es deu bàsicament al fet que saben que la nit de Cap d'Any hi ha més fets delictius d'aquest tipus i que en els últims mesos han pogut disposar de més agents i s'han canviat algunes estratègies policials. Sense aquestes detencions per delictes contra el patrimoni, n'hi hauria hagut 26 en total, poc més de les 19 de l'any passat. De les sis detencions per violència domèstica i de gènere no han pogut donar més detalls, tot i que cap víctima té lesions greus, i de moment no es té constància de cap denúncia per agressió sexual, tot i que no es descarta que arribin en les properes hores o dies.

Els Mossos de trànsit van establir 47 controls de carretera, un més dels previstos, i han fet 948 proves d'alcoholèmia, un 21% més que l'any anterior. D'aquestes, 85, un 8,9%, han donat positiu, un 2,2% més que el 2018. Dels 85 positius, 69 han estat administratius, amb taxes de 0,25 a 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, i 16 han estat penals, per sobre de 0,60. En els 15 tests de drogues practicats s'han registrat vuit positius, més de la meitat. El Servei Català de Trànsit ha registrat 16 accidents amb ferits lleus, cap de greu ni mortal.

El Pla de Protecció Civil de Catalunya es va activar aquest dimarts a la tarda en fase de prealerta, que s'ha desactivat aquest dimecres al matí. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 3.808 trucades, sobretot entre les 5 i les 7 del matí. El 49% de les trucades anaven dirigides als Mossos d'Esquadra i eren per problemes de seguretat ciutadana.

Pel que fa als Bombers de la Generalitat, han tingut una nit relativament tranquil·la, amb un incendi en una xemeneia, un altre en una cuina, dos intoxicats per mal funcionament d'una caldera, la crema de cotxes abandonats i de contenidors. Cap incident rellevant ha estat per pirotècnia.