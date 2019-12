Una quinzena de policies intervenen en un conflicte amb okupes al carrer Moragas de Manresa

Un conflicte amb grups d'okupes problemàtics al carrer Francesc Moragas, al barri de Valldaura de Manresa, va acabar amb la intervenció de la policia dilluns a la nit. Des de fa un mes, onze joves okupen unes oficines actualment en desús d'una illa de blocs de pisos, connectats per un pati comunitari, dels números 66, 68 i 70, a tocar de la plaça del Mil·lenari. En total hi viuen cap a uns 180 veïns. Una seixantena es van reunir dilluns a la nit per parlar del malestar veïnal i decidir quines accions emprendre. Propietaris i llogaters narren a aquest diari que els problemes van començar fa un mes, quan alguns grups d'okupes que s'acabaven d'instal·lar van començar a robar al Mercadona que hi ha al costat dels blocs i embrutar l'espai comunitari. Més tard, quan alguns els cridaven l'atenció pel malestar que estaven creant, van començar les amenaces.

La gota que va fer vessar el got va arribar dilluns, quan els veïns es van reunir a la nit i es van desplaçar davant dels despatxos que habiten els okupes. Un d'ells va sortir a recriminar que els deixessin en pau i els veïns van trucar als Mossos d'Esquadra i a la Policia Local. En total, una quinzena d'agents es van personar al bloc número 3, que és on s'han instal·lat aquests okupes, i els van identificar. La policia va recordar als veïns que més enllà de les identificacions no podien fer cap altra intervenció perquè no tenen autorització per accedir a l'interior d'una propietat privada, fet que va provocar la queixa d'alguns propietaris i llogaters que deien sentir-se impotents davant la impunitat dels okupes que protagonitzen nombroses incidències.

Els veïns del bloc 3, que és on viuen aquests okupes, van deixar l'edifici sense subministrament elèctric els dies 25 i 26 de desembre, segons narren alguns veïns, perquè en un intent de disposar electricitat van remenar els quadre de llums i el van fet malbé. També denuncien que han robat taules i cadires d'un bar de la zona. Els veïns ja han enviat queixes a l'Ajuntament de Manresa, davant la situació que estan vivint, i el president del bloc 3 va presentar, en representació de la comunitat, una denúncia als Mossos d'Esquadra el dia 29 de desembre on s'explica tots els problemes que han tingut en les darreres setmanes.

Els despatxos que actualment alberguen els okupes són propietat del Banc Santander, segons consta en la denúncia presentada i a la que ha tingut accés aquet diari. En aquests despatxos hi havia portes de seguretat per evitar que fossin okupats, però, sense saber com, les van aconseguir treure per col·locar les que ja hi havia anteriorment.

Els okupes no formen un grup compacte. Alguns es coneixen, però n'hi ha que no, segons va declarar un d'ells a aquest diari, i entre els 11 que habiten actualment els despatxos n'hi ha de diferents nacionalitats, també espanyola. Un dels okupes amb el que ha pogut parlar Regió7, tot i que no va donar el seu nom, explica que viu amb la seva parella, embarassada, en un espai okupat perquè amb el sou que té no pot llogar un pis. També explicava que ell no va ser qui va trencar la porta per accedir al despatx i que va arribar a comprar al clau per entrar-hi a viure. Al ser despatxos i, per tant, no tenir la cèdula d'habitabilitat, els veïns estaven decidits dilluns a la nit de recollir firmes i pressionar l'Ajuntament de Manresa per tal que els faci fora amb l'argument que els despatxos no reuneixen les condicions perquè hi visqui gent. De fet, l'okupa que va parlar amb aquest diari no té subministrament d'aigua ni del llum.