Cremen deu cotxes en un solar a Navarcles

A Navarcles, els Bombers van ser alertats a les 06.54 h d'ahir d'un incendi que cremava en un solar. Les flames van afectar deu vehicles que eren en aquest solar particular del polígon industrial Camí de l'Angle. En les tasques d'extinció hi van treballar dues dotacions, que van apagar totalment el foc a les 07.51 h. Segons Bombers, cap persona no va resultar ferida com a conseqüència de l'incendi.