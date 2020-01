Un motorista de 20 anys perd la vida en un accident de circulació a Martorell

Un jove de 20 anys, I. L. P., veí de Martorell, va morir dimarts al matí a la carretera N-IIa a Martorell. El jove circulava en sentit autovia A-2 quan va tenir l'accident de circulació, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Segons les primeres informacions de Mossos d'Esquadra, el jove va caure de la motocicleta, per motius que encara s'estan investigant, i va morir.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar dotacions de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Emergències va rebre l'avís a les 09.21h. Amb aquesta víctima són 171 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalu-nya, en un any especialment tràgic per als motoristes.

Molts dels accidents que han tingut lloc el 2019 als municipis del Baix Llobregat Nord s'han produït a l'autovia A-2. En les carreteres d'aquesta àrea geogràfica hi va haver al llarg de l'any passat un total de 931 accidents, vuit dels quals van ser mortals. Una xifra molt similar a la del 2018, quan al Baix Llobregat Nord hi va haver nou morts per accident de trànsit.