La mortalitat viària a la regió central creix l'11,5% i suma tres anys seguits d'augment

El nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a les comarques centrals ha crescut el 2019 l'11,5% respecte de l'any anterior, un percentatge que no té res a veure amb el del conjunt de Catalunya, que ha registrat una disminució de l'11,4%. Es tracta del tercer any consecutiu en què s'ha incrementat la mortalitat i la pitjor dada des del 2012, quan hi va haver 38 morts en accidents de trànsit a les carreteres de la regió, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

Després d'iniciar la dècada amb unes xifres nefastes quant a sinistralitat, amb 40 morts a les carreteres de la regió central el 2010, fa tres anys es va registrar la xifra més baixa, amb 16 víctimes. Des de llavors, no només no s'ha aconseguit consolidar la tendència, sinó que ha anat augmentant. L'increment des del 2016 és del 81,2%. El darrer accident mortal del 2019 va tenir lloc l'últim dia de l'any, dimarts passat, a Martorell, quan un motorista de 20 anys va perdre la vida en tenir una caiguda a l'N-IIa.

Aquest increment s'explica perquè en les comarques amb més trànsit de l'àmbit d'aquest diari s'ha mantingut el nombre de víctimes mortals o, fins i tot, ha augmentat. L'Anoia ha estat la comarca amb més morts (12) per accident de trànsit el darrer any, i ha relegat d'aquest trist títol el Bages, que en els tres anys anteriors ha estat la comarca que més víctimes ha registrat a la regió. El Bages ha estat la segona, amb vuit, i manté la xifra de l'any anterior.

Els municipis del Baix Llobregat Nord, amb quatre víctimes, i els del Solsonès, amb dues, incrementen la mortalitat viària. El Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell experimenten una disminució dels morts a les carreteres, i el Moianès es manté com la comarca que no han tingut en els darrers anys cap accident mortal. L'impacte, però, de les comarques –que han vist disminuir la xifra de morts– és mínima en el còmput general.

El balanç és especialment negatiu perquè les comarques centrals no han aconseguit seguir la tendència del conjunt del país, on hi ha hagut una disminució, i s'ha passat de 193 víctimes el 2018 a 171 aquest últim any. El 2010, a tot Catalunya hi va haver 246 morts en accidents de circulació.

Amb dades de la darrera dècada, el tram del Bages de la carretera C-55 ha estat la que ha registrat més víctimes, amb 20 morts, i en segon lloc, el tram bagenc de la C-25, amb 14.