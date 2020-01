Set ferits en una topada entre dos cotxes i un camió a la Seu d'Urgell

Set persones van resultar amb ferides de poca gravetat en una topada entre dos cotxes i un camió ahir a l'N-260 a la Seu d'Urgell, al quilòmetre 223. El vehicle pesant transportava gasoil, però no hi va haver cap vessament. L'accident es va produir a les 15.55 hores. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar cinc ferits a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i dos més al de la Seu d'Urgell. Hi van treballar tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies. Es va donar pas alternatiu i hi havia retencions en els dos sentits de la marxa.

El dia 1 de gener hi va haver un accident a 3/4 de 8 del vespre a Moià. A la carretera de Manresa, un motorista, veí del mateix municipi, va caure i va resultar ferit. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, el mateix dia, a Puigcerdà hi va haver una topada entre tres vehicles a l'N-152, a prop de la rotonda del Carrefour. Una persona tenia ferides lleus i no va ser traslladat a cap centre.