Dues persones ferides en un xoc entre dos vehicles a l'N-141c, a Sant Fruitós

Dues persones van resultar ferides ahir al matí en un xoc entre dos vehicles –un cotxe i una camioneta–, a la N-141c, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, segons va informar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'accident va tenir lloc al pont del riu d'Or. El SEM va atendre dues persones en estat menys greu i les va traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Hi van treballar tres ambulàncies, un camió de Bombers i la Policia Local del municipi.

Els Bombers van rebre l'avís de la col·lisió entre el cotxe i la camioneta a les 8.17 h del matí. S'hi van desplaçar per netejar la via, ja que l'accident va ser aparatós i el vehicle pesant va acabat pujant a la tanca lateral de la carretera.

D'altra banda, ahir hi va haver una altra incidència viària. A l'autovia A-2, a Montmaneu, un camió va quedar travessat al mig de la via en sentit Lleida. Es tracta d'un tram especialment delicat aquests darrers dies per gelades i boira densa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 11.39 h del matí, però, segons Bombers, no hi va haver cap persona ferida. Per aquesta incidència, el Servei Català de Trànsit va haver de tallar un dels carrils durant una hora. D'altra banda, es va tallar un carril de la C-25, a l'altura de Sallent, per un camió avariat.