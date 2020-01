La policia actua reiteradament al carrer Moragas de Manresa pels aldarulls dels okupes

Els aldarulls provocats pels okupes del carrer de Francesc Moragas de Manresa, al barri de Vall-daura, són reiterats en el darrer mes i la Policia Local hi ha d'anar sovint a instàncies dels veïns. Fa quatre setmanes que onze okupes viuen als despatxos de l'edifici 3 d'una illa de blocs d'habitatges, dels números 66, 68 i 70, i creen malestar entre els veïns. Alguns d'ells han protagonitzat robatoris i desperfectes a l'espai comunitari.

L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els propietaris de les oficines, que, segons una denúncia presentada pels veïns, són del Banc Santander. El departament d'Habitatge és l'àrea que ho notifica, però llavors correspon al propietari iniciar un procés judicial per tal de fer fora els okupes. En aquest cas, als veïns no els consta que l'entitat bancària hagi optat, de moment, per la via penal. Per a l'Ajuntament és clau per poder actuar que el titular de l'habitatge interposi una denúncia.

Fonts de l'Ajuntament confirmen que la Policia Local de Manresa ha hagut de fer al carrer de Francesc Moragas «moltes actuacions» i fins i tot ha practicat detencions. En aquest cas, la policia ha fet arrestos per qüestions relacionades amb l'ordre públic, i deixa clar que no ha estat estrictament pel fet que un grup de persones hagi ocupat oficines de l'immoble. La Policia Local confirma que hi ha anat repetidament també perquè ha rebut nombroses queixes d'inquilins.

L'Ajuntament de Manresa ha convocat a una reunió els veïns, on també hi seran presents els responsables de l'àrea d'Habitatges i els cossos de seguretat per parlar dels problemes de convivència en aquests blocs de pisos.

Dilluns a la nit, una quinzena d'agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra hi van haver d'anar, a instàncies del veïns, perquè després d'una reunió entre una seixantena d'inquilins –dels 180 que hi viuen– es van desplaçar davant dels despatxos i un dels okupes els va demanar que els deixessin en pau. Els veïns van decidir trucar als cossos de seguretat per alertar del malestar i de la tensió creixent. L'actuació policial va acabar identificant els okupes.