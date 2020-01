Presó per intentar robar en un antic hotel de Sant Fruitós

Dos homes han estat condemnats a sis mesos de presó per robar en un hotel en desús de Sant Fruitós de Bages. Els fets van tenir lloc l'agost del 2017, quan els dos acusats van entrar a l'hotel VAGI 2000, del municipi bagenc, fent malbé una tanca perimetral de les instal·lacions, propietat del Banc Sabadell. Un cop a l'interior, van intentar robar material de construcció, com canonades i tubs de coure.

No hi va haver judici per aquest cas perquè la fiscalia i el lletrat de la defensa van arribar un acord de conformitat. El ministeri fiscal demanava, en un principi, una pena de dos anys per als acusats, però en l'acord va modificar la petició i la va rebaixar a mig any de presó, amb la qual cosa no hauran d'entrar a cap centre penitenciari.