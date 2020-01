Protecció Civil demana precaució en les cavalcades

Protecció Civil recomana als pares prendre la màxima «precaució» a les cavalcades dels Reis d'Orient que se celebraran demà i recomana impedir que els nens baixin a la via «a recollir caramels» per evitar accidents. En un comunicat, Protecció Civil publica una llista de recomanacions a seguir durant la celebració de les cavalcades de Reis per tal de «minimitzar els riscos» que comporta l'esdeveniment i assegurar el «manteniment de la seguretat». En aquesta llista, Protecció Civil destaca la importància de respectar les «instruccions elaborades per les administracions locals», així com seguir les ordres que donin in situ els agents de seguretat durant la cavalcada.