S'incendien cinc xemeneies a la Catalunya Central

Els bombers han rebut des d'aquest diumenge al vespre i fins el migdia d'aquest dilluns un total de cinc avisos per incendis en xemeneies a la Catalunya Central. En cap dels casos, segons fonts dels mateixos Bombers, hi ha hagut ferits.

El primer dels avisos de les últimes hores, es va produir a les 21:43h d'aquest diumenge a Guardiola de Berguedà, on es va encendre una xemeneia al número 1 del carrer Estació. Més tard, a les 11 de la nit, hi va haver un incendi al número 3 del carrer Pau Casals de Manresa i quan els bombers hi van arribar el foc ja estava gairebé extingit. Un quart d'hora més tard, es va incendiar una xemeneia al carrer Sant Mateu, 69, de Sant Joan, on els bombers també van fer una revisió de la construcció que quan hi van arriba rel foc estava apagat. Passada la mitjanit, hi va haver un foc a Moià, al carrer Lluís Daví, també en una xemeneia. Ara per ara, l'últim avís que han rebut per un foc en una xemena s'ha produït aquest dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al carrer Sant Cugat de Navàs.