Els Bombers fan cinc sortides per focs en xemeneies a la Catalunya Central

Els Bombers van rebre des de diumenge al vespre fins ahir al migdia un total de cinc avisos per incendis en xemeneies a la Catalunya Central, segons van informar fonts del cos.

En cap dels casos, segons van explicar fonts dels Bombers, no hi va haver ferits ni danys greus. El primer dels avisos de les últimes hores es va produir a tres quarts d'onze de la nit de diumenge a Guardiola de Berguedà, on es va encendre una xemeneia al número 1 del carrer Estació, on van haver de fer també una revisió per determinar els danys que havia provocat el foc, sense que hi hagués ferits.

Més tard, a les 11 de la nit, hi va haver un incendi al número 3 del carrer Pau Casals de Manresa i quan els Bombers hi van arribar el foc ja estava gairebé extingit i també van revisar la zona afectada pel foc.

Un quart d'hora més tard, es va incendiar una xemeneia al carrer Sant Mateu 69, de Sant Joan de Vilatorrada, on els Bombers també van fer una revisió de la construcció, ja que quan hi van arribar el foc també estava apagat.

Passada la mitjanit de diumenge, hi va haver un altre foc a Moià, al carrer Lluís Daví, també en una xemeneia.

A l'hora de tancar aquesta edició, l'últim avís que els Bombers de la Generalitat havien rebut per un incendi en una xemeneia a les comarques de l'àmbit de Regió7 es va produir ahir a dos quarts de 10 del matí. El foc va ser en un habitatge del carrer de Sant Cugat de Navàs, on tampoc es van haver de lamentar danys personals.