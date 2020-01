Nou episodi de tensió entre veïns i okupes del bloc de Francesc Moragas

La presència d'okupes en un bloc del carrer Francesc Moragas de Manresa va desembocar ahir al vespre en un nou episodi de tensió que va fer necessària la presència dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local per evitar que la situació empitjorés.

Els fets van tenir lloc passades les vuit del vespre. Els números 66, 68 i 70 del carrer Francesc Moragas estan units per un pati comunitari, on els veïns estaven explicant la situació que viuen a Regió7. Va ser aleshores quan van adonar-se de la presència dels okupes en un dels despatxos i es van dirigir cap allà per retreure'ls la seva presència, fet que va generar moments de forta tensió entre els okupes i els veïns, que van avisar els Mossos d'Esquadra, que van acudir ràpidament al lloc i van acabar identificant els okupes.

Els veïns expliquen a Regió7 que fa setmanes que viuen atemorits per la presència dels okupes en uns despatxos que en principi estaven destinats a oficines però que estan en desús i són propietat del Banc Santander, segons els veïns. Propietaris i llogaters van explicar ahir que quan aquests han retret als okupes accions incíviques i que provocaven importants desperfectes a la comunitat, la resposta han estat les amenaces, algunes fins i tot de mort. També expliquen que es passegen per la zona amb gossos perillosos i que és freqüent veure'ls moure's per una cornisa que hi ha entre el primer pis i els baixos de la zona ocupada.

Aquests despatxos no tenien subministrament ni d'electricitat ni d'aigua. Això ha provocat també, sempre segons els veïns, que els okupes punxessin la llum i deixessin tot el bloc sense electricitat. De fet, narren que el 25 i 26 de desembre passat els talls van ser constants, ja que els okupes punxaven la llum, fet que deixava tota la comunitat sense, els veïns la reconnectaven i seguidament els okupes tornaven a canviar la connexió. Expliquen que finalment han aconseguit posar fi al problema quan han instal·lat una porta antiokupes que havia estat arrencada dels despatxos que van acabar ocupats, i que van recuperar d'un terraplè del costat del Cardener on n'hi ha set més que han estat arrencades. Des de llavors, els veïns expliquen no els han punxat més la llum, però que continuen atemorits.



Un okupa denuncia veïns

Un altre moment de gran tensió es va viure divendres passat i va acabar amb la denúncia d'un dels okupes contra veïns, a la qual ha tingut accés Regió7. L'okupa explica que els veïns se li van emportar la porta i li van destrossar mobiliari de l'interior del despatx que ocupava, a més de retenir-lo a l'interior de l'espai i intentar agredir-lo. També acusa els veïns d'haver provocat el conflicte i que durant els moments de tensió que es van viure ahir al vespre van sostreure el mòbil d'un dels okupes.

Els veïns, per la seva banda, neguen rotundament els fets de la denúncia i atribueixen les destrosses a baralles entre els mateixos okupes. Respecte a divendres passat a la nit, expliquen que estaven fent una cassolada al pati comunitari quan una de les okupes els va començar a insultar i aleshores es van aproximar a la zona amb l'objectiu que sentissin més el soroll, i que es van trobar alguns dels okupes que es barallaven entre ells mateixos.

Anteriorment, el 29 de desembre passat, el president del bloc 3, que és on hi ha els okupes, va presentar una denúncia en nom de tota la comunitat pels problemes i les incidències que els han generat els okupes.

La d'ahir, però, no va ser la primera vegada que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local es van presentar a la zona, arran del conflicte i la tensió que hi ha entre els veïns i els okupes.