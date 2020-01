Jutgen dos acusats d'aprofitar-se d'un discapacitat perquè comprés mòbils, que després revenien

Dos acusats, D. P. P. i V. M., s'enfronten a tres anys de presó per, presumptament, un delicte d'estafa continuada, ja que es van aprofitar d'un home discapacitat al qual van convèncer perquè els financés la compra d'almenys sis telèfons mòbils, que després revenien. La vista oral d'aquest cas està prevista per a aquest setmana als jutjats de Manresa.

Segons consta en l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés Regió7, els dos acusats, conscients que la víctima patia un trastorn mental orgànic que la feia «vulnerable, manipulable i fàcilment influenciable», la van convèncer perquè els dies 19 i 20 d'octubre del 2017 els acompanyés a diversos centres comercials.

En diferents establiments, els acusats van adquirir almenys sis telèfons mòbils amb els sis respectius crèdits, tots amb diferents entitats creditícies, per un import total de 6.793,28 euros. Aquests sis contractes, que individualment oscil·laven entre els 901,44 euros el de menys import i els 1.848 euros el més elevat, van ser signats tots per la víctima.

Segons explica la fiscalia, després que la víctima signés els contractes de finançament, els acusats van quedar-se els terminals, que després venien amb l'objectiu d'enriquir-se.

En el moment dels fets, l'home tenia com a curador la fundació Santa Maria de Comabella, que en cap moment va tenir coneixement d'aquestes operacions, motiu pel qual, segons explica la fiscalia, són nul·les. Per aquesta raó afegeix que cap de les sis entitats financeres amb les quals es van contractar els crèdits no ha rebut cap quantitat.

El ministeri públic acusa els dos processats d'un delicte continuat d'estafa i demana una pena de presó de tres anys per a cadascun d'ells, a més de la inhabilitació pel dret de sufragi passiu per aquest període i que assumeixin també les despeses derivades del procés judicial.

L'acusació pública també demana que els dos acusats indemnitzin, de forma conjunta i solidària, cadascuna de les sis entitats financeres amb les quals la víctima enganyada va contractar els crèdits per comprar els sis terminals amb els imports finançats respectivament per cadascuna de les empreses.