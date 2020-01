Jutgen tres detinguts durant l'onada de robatoris a Manresa del desembre

Tres dels detinguts durant l'onada de robatoris que des del mes de desembre passat afecta comerços de Manresa seran jutjats la setmana que ve. Dos dels acusats ho estan per un robatori i un intent de robatori que haurien perpetrat conjuntament, mentre que el tercer acusat ho està per un altre intent. En tots els casos, però, els lladres van ser enxampats a l'interior dels establiments.

En dues de les causes els dos acusats són els mateixos. Es tracta de dos joves, de 18 i 19 anys. En una de les causes seran processats per un delicte d'intent de robatori en una clínica dental del carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Manresa, cap a tres quarts de dues de la matinada del 19 de desembre, i hi ha un escrit de conformitat entre les parts que serà ferm si dimarts que ve el ratifiquen davant del jutge. Segons consta en l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés Regió7, els dos acusats van ser sorpresos després d'haver forçat la persiana metàl·lica i la porta d'accés al centre dental amb l'objectiu d'emportar-se tots els objectes de valor que hi havia. Els danys que van provocar han estat taxats en 18.245 euros, pels quals la propietat del centre reclama.

La fiscalia demana una pena de mig any de presó per a cadascun dels dos acusats i no s'oposa a la suspensió sempre que no delinqueixin en el termini de dos anys i indemnitzin els afectats si no són declarats insolvents. Es dona la circumstància que aquests joves estan acusats per un delicte de robatori amb força comès cap a un quart de vuit del matí del 28 de desembre. Segons l'escrit de fiscalia, el robatori es va produir en un establiment de mobiliari ubicat al carrer Jaume I de Manresa, on van accedir després de provocar danys a la persiana metàl·lica i desfalcar un cadenat. Alertats per un veí, la Policia Local va sorprendre els joves, que després d'haver regirat l'interior del local van aconseguir 72,22 euros que van ser intervinguts pels agents.

La fiscalia demana per a ells mig any de presó, sense oposar-se a la suspensió de la pena, i també que retornin al propietari de l'establiment els diners que els van intervenir.

En el tercer dels robatoris només hi ha un acusat, i segons l'escrit de fiscalia, al qual també ha tingut accés Regió7, va ser sorprès després d'accedir a l'interior d'una botiga d'informàtica de la carretera de Vic de Manresa el 19 de desembre passat, a un quart de dues de la matinada. El lladre va violentar la persiana metàl·lica de l'establiment i també va malmetre el pany de la porta per tal d'entrar-hi i poder emportar-se diners i objectes de valor. L'acusat, però, va ser sorprès a l'interior de l'establiment per la policia i no es va consumar el robatori. Els danys que va provocar estan valorats en un total de 1.330 euros, pels quals el propietaris de l'establiment reclamen.

En aquest cas hi ha un escrit de conformitat que també ha de ser ratificat davant del jutge, i la fiscalia demana una pena de sis mesos de presó per a l'acusat, tot i que no s'oposa a la seva suspensió sempre que no reincideixi en el termini de dos anys i que no tingui antecedents en el moment de dictar sentència.

Aquests intents de robatori estan relacionats amb l'onada de robatoris –alguns de consumats i d'altres no– que des de final de novembre i principi de desembre afecta comerciants del centre de Manresa. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han practicat almenys 18 detencions durant el desembre per aquest tipus de delictes i hi ha arrestats que ho han estat en repetides ocasions.

Per la seva banda, dues associacions de comerciants, la del carrer Sobreroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants i la d'UrgellComerçCentre, han col·locat cartells reivindicatius als aparadors per reclamar més seguretat als car-rers.