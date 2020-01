Els alcaldes del Lluçanès demanen un pla de seguretat al conseller d'Interior

Els alcaldes del Lluçanès han elaborat una carta dirigida al conseller d'Interior, Miquel Buch, per demanar un pla de seguretat arran de l'augment dels robatoris que han patit diverses poblacions en els darrers mesos. Els batlles denuncien que els assalts "incrementen la inseguretat i la percepció d'inseguretat" i asseguren que els ciutadans se senten "desprotegits i sols".

En un comunicat expliquen que la carta recull un seguit de propostes per intentar revertir la situació i que passen per l'execució d'un pla de seguretat al Lluçanès que contempli la recuperació i posada en marxa d'una patrulla de referència per la desena de municipis i l'augment d'efectius del cos a la zona.

També demanen la creació d'una Oficina d'Atenció Ciutadana dels Mossos al Lluçanès, que permetria als ciutadans, entre d'altres, poder presentar denúncies i no haver de baixar fins a la comissaria de Vic. També fan la petició perquè s'estudiï la necessitat de col·locar càmeres de seguretat en punts estratègics del territori.

En darrera instància, la carta insta el Consell Comarcal d'Osona a actuar com element de suport a la proposta.

Aquest dimecres la direcció del Consorci del Lluçanès s'ha reunit amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, per lliurar-li la carta.