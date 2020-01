El Govern obre un concurs per regular la imatge dels Mossos

El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir la consulta pública per regular la imatge corporativa i la identificació pública dels membres dels Mossos d'Esquadra, com a pas previ a l'elaboració d'un projecte de decret.

Aquest és un dels acords que es van aprovar ahir en la reunió de l'executiu català, a proposta del conseller d'Interior, Miquel Buch.

Un dels objectius principals d'aquesta iniciativa de la conselleria d'Interior és facilitar i agilitzar la identificació dels membres de la policia catalana, dins el sistema de seguretat pública de Catalunya, així com també contribuir a millorar la protecció de la seguretat ciutadana.

La nova disposició reglamentària també permetrà vetllar perquè les relacions dels membres dels Mossos d'Esquadra amb la comunitat i entre els policies siguin adequats i de millora de la seva pròpia seguretat.

De fet, el ple de Parlament de Catalunya va aprovar el mes de novembre passat una moció perquè els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra llueixin de manera visible i obligatòria el Nombre Operatiu Policial (NOP) a l'esquena, tors i casc i amb una numeració més curta i fàcil de recordar que l'actual.

El text d'aquesta iniciativa, que donava un termini de transició de sis mesos, establia que les unitats BRIMO i ARRO lluïssin una nova tipologia d'identificació que haurà de ser visible tant per davant com per darrere «des d'una distància de seguretat», incloent-hi el casc.

La moció aprovada també exigia a la Direcció General de la Policia que garanteixi que tots els antiavalots compleixin la seva obligació de lluir el NOP de manera visible a la part posterior superior de l'uniforme.