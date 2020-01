Jutgen 22 acusats d'una xarxa que introduïa droga a la presó de Brians 2

L'Audiència de Barcelona iniciarà dimarts que ve el judici contra 22 acusats que presumptament formaven part d'una xarxa que es dedicava a introduir drogues a la presó de Brians 2.

Entre els 22 acusats, de nacionalitats diverses, hi ha E. J. V., un martorellenc funcionari de presons, i també A. J. C., nascut fa 31 anys a Berga i contra el qual ja hi ha antecedents per tràfic de drogues per un sentència de l'Audiència de Tarragona.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, des d'una data no concretada, però en tot cas anterior al febrer del 2016, fins l'octubre d'aquell any, els acusats formaven part d'un col·lectiu criminal en el qual no hi havia una cadena de comandament ben perfilada però en què cadascun dels acusats tenia un paper determinat. L'objectiu de la xarxa, segons la fiscalia, era introduir substàncies estupefaents, haixix i heroïna a Brians 2.

Segons l'escrit, un dels acusats organitzava des de l'exterior la introducció de les drogues a la presó. Ho feia contactant amb dos acusats que es trobaven a Brians 2 o amb familiars de reclusos, per tal de concertar la comanda. Un cop pactada la transacció, els familiars dels presos feien una transferència o un ingrés a un compte bancari del grup criminal. Per introduir les drogues a la presó, el mateix acusat que controlava el compte corrent on es feien els ingressos concertava cites amb treballadors externs de la presó, familiars dels presos o amb ells mateixos quan tenien permisos per tal que introduïssin les drogues a la presó. Un cop les substàncies eren a l'interior, es feien arribar a un altre dels acusats, que s'encarregava que arribessin a la resta dels interns.

També hi ha tres acusats que, segons la fiscalia, s'encarregaven de contactar amb interns o treballadors del centre perquè col·laboressin amb la xarxa tot introduint drogues a la presó per la seva posterior distribució. Un altre dels acusats s'encarregava de reclamar els deutes als interns que no havien abonat el preu de les drogues.

Un altre dels processats està acusat de facilitar les drogues i també terminals de telefonia conscients que tots acaben sent introduïts al centre penitenciari. El telèfons eren utilitzats per la banda per comunicar-se amb l'exterior. Aquest acusat entregava els telèfons al funcionari martorellenc, que feia valer la seva condició i facilitat per evitar els controls. Al seu torn, el funcionari els entregava a A. J. C., l'acusat berguedà, que s'encarregava de custodiar els telèfons i fer-los arribar a la resta de membres del grup criminal. A més a més, el funcionari de presons, abusant de la seva condició laboral, facilitava al col·lectiu el suport i informació necessària per al desenvolupament de l'activitat delictiva, diu la fiscalia.

Els acusats s'enfronten a peticions de penes d'entre 4 anys i 3 mesos i amb una multa de 800 euros fins a 10 anys i 3 mesos amb multa de 45.000 per als qui demana les penes més elevades.

Tot i això, per a alguns dels acusats, de nacionalitat estrangera, la fiscalia proposa que una part de la pena sigui commutada per la seva expulsió del país, un cop hagin complert la resta de la condemna.

En el cas del funcionari, la fiscalia demana per a ell 9 anys i 3 mesos de presó, mentre que el jove nascut a Berga s'enfronta a un any de presó. Per a tots dos demana una multa de 45.000 euros.