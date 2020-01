Retiren uns vidres a punt de caure, a Manresa

Els Bombers van treballar, ahir al migdia, amb el camió escala per retirar els vidres trencats de la finestra d'un habitatge de Manresa. Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, en un dels pisos del número 40 de la car-retera de Vic hi havia una finestra amb vidres trencats amb risc que caiguessin a la via pública. Davant aquesta situació, els Bombers s'hi van desplaçar per retirar els vidres. Al lloc hi van treballar durant uns 40 minuts, després de rebre l'avís passat un quart d'una del migdia.