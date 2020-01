Sant Fruitós instal·larà càmeres a La Rosaleda i als polígons Riu d'Or, Casa Nova, Sant Isidre i La Bòbila

Ja hi ha càmeres en accessos a diversos nuclis ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat la redacció del projecte per a implantar sistemes de seguretat amb videovigilància i lectura de matrícules de vehicles als accessos viaris dels polígons industrials Riu d'Or, Casa Nova, Sant Isidre i la Bòbila, així com del barri de La Rosaleda.

La col·locació d'aquests nous dispositius suposa la continuació del projecte ja iniciat l'any 2018 per tal de dotar al municipi de més sistemes de seguretat que permetin treballar proactivament als cossos policials.

Aquests aparells compten amb un sistema capaç de capturar amb fiabilitat més del 97% de les matrícules dels automòbils i avisen immediatament a la Policia Local en cas que detectin l'entrada d'un vehicle amb una matrícula inclosa en les llistes negres de Mossos d'Esquadra. A banda també permeten tenir un registre que pot ser útil en cas d'investigacions posteriors.

Aquestes noves càmeres s'afegeixen a les 7 que ja hi ha en funcionament al municipi: 3 a Pineda de Bages (als dos accessos a la urbanització per la carretera Santpedor, i un a l'accés per Sant Iscle), 2 als accessos de Les Brucardes (una a la carretera d'accés des del pavelló i una altra al camí de la depuradora) i 2 als semàfors d'accés al nucli a la carretera N-141, tan a l'entrada venint de Manresa com a l'entrada des de Navarcles.

La implantació de les càmeres que s'ubicaran als polígons industrials estan subvencionades per la Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari de modernització de polígons.