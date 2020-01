S'incendia un vehicle que circulava per l'AP-7, a Martorell

Un vehicle que circulava per l'AP-7 es va incendiar al seu pas per Martorell, a l'enllaç amb l'autovia A-2, ahir al vespre. Segons fonts dels Bombers, el foc es va originar a les 20.43 h i no va provocar ferits. El conductor del turisme afectat era un veí de Santa Coloma de Gramenet. Una dotació dels Bombers va treballar per apagar l'incendi, que no va causar afectacions importants al trànsit.