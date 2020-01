Una família de Sallent busca un jove desaparegut el setembre del 2018

Una família de Sallent busca un jove de 30 anys, Eric Torres Fernández, del qual asseguren que no saben res des del 21 de setembre del 2018. El seu germà, Jesús, explica que a partir d'aquella data i de manera sobtada va deixar de tenir qualsevol tipus de contacte amb la seva família i el seu entorn i que també va deixar la feina que aleshores tenia en un restaurant.

Segons explica el germà, la denúncia per la desaparició es va formalitzar davant dels Mossos d'Esquadra de Manresa el dia 3 de gener passat. Assegura que la família ho havia intentat altres vegades des que van perdre el contacte amb el jove però que el cos policial no l'havia acceptat davant la possibilitat que es tractés d'una desaparició voluntària, encara que la família està convençuda que no ha estat així.

Segons consta en la denúncia, a la qual ha tingut accés Regió7, i també explica el germà, des del 21 de setembre del 2018 cap conegut l'ha vist i tampoc han pogut parlar amb ell. De fet, Jesús Torres afirma que fins al moment de desaparèixer mantenia contacte amb el seu germà, habitualment una o dues vegades a la setmana. Qui tampoc ha parlat amb el jove de qui no es té cap notícia són els seus pares i el fill, que té 8 anys i viu amb la seva mare. Malgrat estar separats, el germà assegura que «estava molt pendent del fill», amb qui tenia molt contacte, i s'estranya que durant tot aquest temps no s'hagi interessat pel nen ni l'hagi volgut veure.

Soraya Núñez, cunyada d'Eric Torres, també explica que des del setembre del 2018 el seu telèfon mòbil havia estat desconnectat i quan temps després va donar se-nyal el titular ja era una altra persona. També asseguren que des d'aleshores tampoc ha tingut contacte amb els seus amics i que ni ells ni la família se l'han trobat per Manresa, on era freqüent veure'l. De fet, tot i ser de Sallent, expliquen que vivia a Manresa, ciutat on compartia pis i treballava a la cuina d'un establiment de restauració.

D'altra banda, asseguren que té una malaltia per la qual ha de tractar-se però que durant tot aquest temps no els consta que hagi anat a l'hospital.

El germà també diu que alguna vegada havia mostrat la seva intenció d'anar a Galícia, on tenen família, però que aquests familiars els han assegurat que en cap moment han tingut contacte amb Eric Torres, qui des que se li va perdre el rastre tampoc ha publicat res als seus perfils de les xarxes socials.

Des que van perdre el contacte amb el jove, Jesús Torres assegura que «estem desesperats i no parem de preguntar-nos on és i si li deu haver passat alguna cosa».

Ara, amb la denúncia ja interposada, esperen que es puguin fer gestions, com per exemple consultar els moviments bancaris o si s'ha renovat el DNI, que aportin pistes per saber on és Èric Torres després de 16 mesos sense cap tipus de contacte. Després de presentar la denúncia també han publicat la foto de l'home a les xarxes socials i esperen que algú els pugui aportar informació.