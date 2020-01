Front comú d'alcaldes del Vallès Occidental per exigir que es connecti la R4 amb l'aeroport

Els alcaldes dels set municipis del Vallès Occidental on té parada la R4, la línia de Manresa, han sumat forces per exigir al Govern que connecti aquesta línia de Rodalies amb l'aeroport del Prat, tal i com establia el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015.

Els batlles lamenten que no "se'ls escolti" i critiquen els reiterats "anuncis unilaterals" de l'executiu català en aquest territori. Han signat una carta conjunta que faran arribar al conseller de Territori, Damià Calvet, per traslladar-li el seu malestar i convidar-lo a participar en una reunió del consell d'alcaldes d'aquesta comarca.

La demanda arriba després que el passat 23 de setembre la Generalitat anunciés que unirà el centre de Barcelona amb l'aeroport català a través de la nova línia que està construint Adif i que explotarà FGC.