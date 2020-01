Un incendi crema quatre cases a Puigcerdà i obliga a desallotjar els veïns

Un incendi ha afectat aquesta matinada unes cases adossades a Puigcerdà, a l'avinguda dels Pirineus. Els Bombers van rebre l'avís del foc a les 23.56 h. El foc, que estava desenvolupat a la teulada, s'ha propagat a través de la cambra d'aire del fals sostre que les uneix. Ha afectat quatre cases, dues d'elles totalment.

A causa de l'incendi, ha col·lapsat la teulada dels edificis afectats. No hi ha hagut cap persona ferida, segons fonts dels Bombers, però els veïns han hagut de ser desallotjats i no han pogut passar la nit a l'edifici, a l'espera que l'arquitecte determini l'abast de l'afectació estructural.

El cos d'emergències també ha informat que s'estan revisant les altres cases, on s'ha produït una petita revifada que ja s'ha controlat, per assegurar que no quedin punts calents.