Retards que poden superar els 60 minuts a les línies R3, R4 i R7 per una avaria a Montcada

Es registren retards que poden superar els 60 minuts a les línies de Rodalies R3, R4 i R7 per una avaria a l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el sistema de senyalització d'Adif des de les 6.50 hores, segons ha informat Renfe, el que provoca que només es pugui circular per una sola via. Tècnics d'Adif treballen per resoldre el problema.