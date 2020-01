Un vehicle s'incendia a Masquefa i un altre a l'AP-7 a Martorell

Una furgoneta que transportava fustes va cremar totalment ahir al migdia a Masquefa. Els fets van tenir lloc al quilòmetre 18 de la

carretera B-224 i els Bombers van rebre l'avís a dos quarts d'una, segons van informar fonts del mateix cos. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una dotació de Bombers, que va apagar l'incendi.

D'altra banda, un vehicle que circulava per l'AP-7 es va incendiar al seu pas per Martorell, a l'enllaç amb l'autovia A-2, dimecres al vespre. Segons fonts dels Bombers, el foc es va originar a tres quarts de nou i no va provocar ferits. El conductor del turisme afectat era un veí de Santa Coloma de Gramenet. A 3/4 de 7 de la tarda d'ahir també va cremar un altre vehicle, en aquest cas al carrer Penedès d'Abrera.